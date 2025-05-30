Кількість днів з аномальною спекою в Німеччині зросла вдвічі через зміну клімату

Німеччина за останній рік пережила майже вдвічі більше днів з екстремальною спекою, ніж це було б без впливу змін клімату.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в новому звіті, опублікованому у п’ятницю, інформує агентство DPA.

Дослідження підготували ініціатива World Weather Attribution, Кліматичний центр Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, а також некомерційна організація Climate Central.

Автори звіту визначають дні з екстремальною спекою як ті, коли температура перевищувала 90% середніх показників за період 1991–2020 років.

Між травнем 2024-го і травнем 2025 року в Німеччині таких днів було 50 – з них щонайменше 24 безпосередньо спричинені антропогенними кліматичними змінами.

Щоб оцінити вплив глобального потепління, вчені змоделювали клімат без викидів, спричинених діяльністю людини, і порівняли результати з фактичними температурними даними.

За цей самий період приблизно 4 мільярди людей – майже половина населення планети – зіткнулися щонайменше з 30 додатковими днями надмірної спеки, спричиненої глобальним потеплінням. У 195 із 247 досліджених країн та регіонів кількість таких днів щонайменше подвоїлась.

Найпотужніша хвиля спеки, пов’язана зі змінами клімату, в Європі була зафіксована в червні 2024 року, коли екстремальна спека охопила регіон від Греції через Румунію і далі – до Азії та Близького Сходу.

Цьогоріч Європа пережила найтепліший березень з моменту початку спостережень.

Також повідомляли, що екстремальна спека влітку 2024 року могла посприяти передчасній смерті близько 3700 французів, переважно людей поважного віку.