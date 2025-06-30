В Італії пропонують зарахувати до оборонних витрат будівництво мосту на Сицилію

Італійські міністри пропонують віднести давно обговорюване будівництво мосту на Сицилію вартістю 13,5 млрд євро до військових витрат на тлі нової мети НАТО витрачати на оборону 5% від ВВП.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Італія є членом НАТО з одним з найнижчих показників витрат на оборону: минулого року на військові потреби було виділено всього 1,49% від ВВП країни.

Водночас уряд Джорджи Мелоні прагне просунути план спорудження найдовшого в світі підвісного мосту через Мессінську протоку до острова Сицилія.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні та міністр інфраструктури Маттео Сальвіні наголошують на тому, що міст має не лише суто економічне, а й стратегічне значення для НАТО – це було підкреслено в урядовому звіті у квітні.

Представник уряду, на якого посилається видання, зазначив, що наразі ще немає офіційного рішення про класифікацію мосту як безпекового об'єкта.

Водночас він зазначив, що найближчим часом, ймовірно, будуть проведені подальші переговори, щоб "оцінити реалістичність цього рішення".

Італія має кілька чітких підстав, на яких вона може обґрунтувати необхідність будівництва мосту. З 5% ВВП, які є цільовим показником НАТО, лише 3,5% повинні бути основними видатками на оборону, а 1,5% можуть бути спрямовані на ширші стратегічні цілі, до яких, зокрема належить інфраструктура.

Представник італійського Міністерства фінансів також висловив думку, що надання мосту статусу військового об'єкта допоможе уряду подолати деякі економічні та технічні перешкоди, які раніше заважали його будівництву.

Протягом десятиліть спроби побудувати міст, центральна частина якого має довжину 3,3 кілометра, неодноразово натрапляли на проблеми, пов'язані з вартістю, складністю будівництва в сейсмічній зоні та переселенням місцевих жителів.

Нове призначення "дозволить подолати бюрократичні перешкоди та судові суперечки з місцевою владою, яка може оскаржити рішення уряду в суді, стверджуючи, що міст завдасть непропорційної шкоди їхній землі", заявив представник Міністерства фінансів.

Це також "сприятиме залученню коштів, особливо в наступному році, на будівництво мосту".

Опозиційні партії не погоджуються як з необхідністю будівництва мосту, так і з його зарахуванням до оборонних витрат.

"Це знущання з громадян та зобов'язань, взятих в НАТО. Я сумніваюся, що цей блеф уряду буде прийнятий", – заявив Джузеппе Анточі, член Європейського парламенту від лівопопулістського руху "5 зірок".

Іншим аргументом проти проєкту є те, що він з'єднуватиме два найбідніші регіони Італії, жоден з яких не має ефективної транспортної системи. Багато хто вважає, що важливіше інвестувати в місцеві дороги та залізниці.

Як відомо, 25 червня держави-члени Північноатлантичного альянсу погодилися, що зобов’язання витрачати 5% від ВВП на оборону складатиметься із двох категорій оборонних інвестицій.

Також держави-члени НАТО, включно з США та Угорщиною, погодилися, що допомога Збройним Силам України буде зарахована як частина оборонних витрат.

Читайте докладно: "Рішення НАТО про Україну і оборонні витрати: повний текст із поясненнями".