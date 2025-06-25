Держави НАТО взяли зобов'язання допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат

Держави-члени Північноатлантичного альянсу, включно з США та Угорщиною, погодилися, що допомога Україні у війні проти РФ буде частиною їхнього внеску у євроатлантичну безпеку.

Про це йдеться у декларації саміту, переклад якої публікує "Європейська правда".

Ключовий елемент, навколо якого сформоване рішення саміту – це збільшення оборонних витрат союзників до 5% від ВВП.

Водночас члени НАТО погодилися, що допомога ЗСУ буде зарахована як частина оборонних витрат.

"Союзники підтверджують незмінність своїх суверенних зобов'язань надавати підтримку Україні, безпека якої є внеском до нашої безпеки, і з цією метою включатимуть свої прямі пожертви на оборону України та внески у її оборонну промисловість до підрахунку власних витрат на оборону", – йдеться у документі.

Необхідно зауважити, що рішення ухвалене консенсусом, тож його підтримали усі держави-члени, включно з США та Угорщиною.

Також повідомлялося, що саміт НАТО визнав Росію "довгостроковою загрозою" для всього Альянсу.

Повний текст читайте у публікації "Рішення НАТО про Україну і оборонні витрати: повний текст із поясненнями".