В Италии предлагают отнести к оборонным расходам строительство моста на Сицилию

Итальянские министры предлагают отнести давно обсуждаемое строительство моста на Сицилию стоимостью 13,5 млрд евро к военным расходам на фоне новой цели НАТО тратить на оборону 5% от ВВП.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Италия является членом НАТО с одним из самых низких показателей расходов на оборону: в прошлом году на военные нужды было выделено всего 1,49% от ВВП страны.

В то же время правительство Джорджи Мелони стремится продвинуть план строительства самого длинного в мире подвесного моста через Мессинский пролив к острову Сицилия.

Министр иностранных дел Антонио Таяни и министр инфраструктуры Маттео Сальвини отмечают, что мост имеет не только чисто экономическое, но и стратегическое значение для НАТО – это было подчеркнуто в правительственном отчете в апреле.

Представитель правительства, на которого ссылается издание, отметил, что пока еще нет официального решения о классификации моста как объекта безопасности.

В то же время он отметил, что в ближайшее время, вероятно, будут проведены дальнейшие переговоры, чтобы "оценить реалистичность этого решения".

Италия имеет несколько четких оснований, на которых она может обосновать необходимость строительства моста. Из 5% ВВП, которые являются целевым показателем НАТО, только 3,5% должны быть основными расходами на оборону, а 1,5% могут быть направлены на более широкие стратегические цели, к которым, в частности, относится инфраструктура.

Представитель итальянского Министерства финансов также высказал мнение, что предоставление мосту статуса военного объекта поможет правительству преодолеть некоторые экономические и технические препятствия, которые ранее мешали его строительству.

На протяжении десятилетий попытки построить мост, центральная часть которого имеет длину 3,3 километра, неоднократно наталкивались на проблемы, связанные со стоимостью, сложностью строительства в сейсмической зоне и переселением местных жителей.

Новое назначение "позволит преодолеть бюрократические препятствия и судебные споры с местными властями, которые могут оспорить решение правительства в суде, утверждая, что мост нанесет непропорциональный ущерб их земле", заявил представитель Министерства финансов.

Это также "поспособствует привлечению средств, особенно в следующем году, на строительство моста".

Оппозиционные партии не согласны как с необходимостью строительства моста, так и с его зачислением в оборонные расходы.

"Это издевательство над гражданами и обязательствами, взятыми в НАТО. Я сомневаюсь, что этот блеф правительства будет принят", – заявил Джузеппе Анточи, член Европейского парламента от левопопулистского движения "5 звезд".

Другим аргументом против проекта является то, что он соединит два беднейших региона Италии, ни один из которых не имеет эффективной транспортной системы. Многие считают, что важнее инвестировать в местные дороги и железные дороги.

Как известно, 25 июня государства-члены Североатлантического альянса согласились, что обязательство тратить 5% от ВВП на оборону будет состоять из двух категорий оборонных инвестиций.

Также государства-члены НАТО, включая США и Венгрию, согласились, что помощь Вооруженным Силам Украины будет засчитана как часть оборонных расходов.

Читайте подробно: "Решение НАТО об Украине и оборонных расходах: полный текст с пояснениями".