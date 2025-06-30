Пасажирський літак аварійно сів у Варшаві через проблеми з гальмами

Пасажирський літак авіакомпанії LOT, що летів із Софії до Варшави, зіткнувся з проблемою з гальмами, у зв’язку з чим посадку довелось виконувати в аварійному режимі.

Про це повідомляє Polsat News, інформує "Європейська правда".

Речник LOT Кшиштоф Мочульський розповів, що під час заходу на посадку екіпаж літака Embraer 195 повідомив про "проблему з гальмами".

"Відповідно до процедури, капітан ухвалив рішення здійснити посадку в аварійному режимі", – повідомив речник.

Літак безпечно приземлився в аеропорту імені Шопена після 20 години у неділю, додав Мочульський.

Нагадаємо, 27 червня рейс угорського лоукостера Wizz Air з Будапешта до Стокгольма змушений був позапланово сісти у Варшаві після влучання блискавки.

У квітні літак Wizz Air, що прямував з Варшави до іспанського Більбао, змушений був сісти у Німеччині через агресивного пасажира.