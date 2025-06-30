Пассажирский самолет аварийно сел в Варшаве из-за проблем с тормозами

Пассажирский самолет авиакомпании LOT, летевший из Софии в Варшаву, столкнулся с проблемой с тормозами, в связи с чем посадку пришлось выполнять в аварийном режиме.

Об этом сообщает Polsat News, информирует "Европейская правда".

Представитель LOT Кшиштоф Мочульский рассказал, что во время захода на посадку экипаж самолета Embraer 195 сообщил о "проблеме с тормозами".

"В соответствии с процедурой, капитан принял решение совершить посадку в аварийном режиме", – сообщил спикер.

Самолет безопасно приземлился в аэропорту имени Шопена после 20 часов в воскресенье, добавил Мочульский.

Напомним, 27 июня рейс венгерского лоукостера Wizz Air из Будапешта в Стокгольм вынужден был внепланово сесть в Варшаве после попадания молнии.

В апреле самолет Wizz Air, следовавший из Варшавы в испанский Бильбао, вынужден был сесть в Германии из-за агрессивного пассажира.