Рейс Wizz Air до Стокгольма здійснив екстрену посадку через влучання блискавки

Ранковий рейс угорського лоукостера Wizz Air з Будапешта до Стокгольма змушений був позапланово сісти у Варшаві після влучання блискавки.

Про це повідомляє угорське Index, пише "Європейська правда".

Рейс вирушив з Будапешта з невеликою затримкою після 6 ранку 27 червня, а о 8:20 здійснив позапланову посадку у Варшаві. У пресслужбі авіакомпанії підтвердили, що у літак влучила блискавка. Ані повітряне судно, ані пасажири не постраждали.

"Сучасні літаки обладнані захистом від блискавки, але після такої надзвичайної події літак потребує обстеження згідно з правилами безпеки. У зв’язку з цим рейс зупинився у Варшаві, де пасажирів пересадили на інше повітряне судно на місцевій базі Wizz Air і вони продовжили шлях до Стокгольма", – розповіли у компанії.

У квітні літак Wizz Air, що прямував з Варшави до іспанського Більбао, змушений був сісти у Німеччині через агресивного пасажира.

Нагадаємо, польський регулятор почав розслідування щодо правил перевезення багажу у літаках лоукостерів WizzAir i Ryanair після численних скарг пасажирів з цього приводу.