Глава МЗС Німеччини після візиту в Україну прямує з першим візитом до Кишинева
Новини — Понеділок, 30 червня 2025, 19:28 —
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль після візиту в Україну вирушає до Кишинева, що буде його першим візитом у Молдову на цій посаді.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
Візит Вадефуля до Молдови запланований на 1 липня, повідомили у пресслужбі посольства Німеччини.
У програмі візиту міністра – вечеря з президенткою Молдови Маєю Санду та зустрічі з представниками релігійних конфесій.
Як відомо, 30 червня Вадефуль перебував з візитом у Києві та провів переговори з українським колегою Андрієм Сибігою.
Також очільнику МЗС Німеччини показали, як чергує одна з переданих Україні німецьких систем ППО IRIS-T.
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