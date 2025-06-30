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Глава МЗС Німеччини після візиту в Україну прямує з першим візитом до Кишинева

Новини — Понеділок, 30 червня 2025, 19:28 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль після візиту в Україну вирушає до Кишинева, що буде його першим візитом у Молдову на цій посаді.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда". 

Візит Вадефуля до Молдови запланований на 1 липня, повідомили у пресслужбі посольства Німеччини. 

У програмі візиту міністра – вечеря з президенткою Молдови Маєю Санду та зустрічі з представниками релігійних конфесій. 

Як відомо, 30 червня Вадефуль перебував з візитом у Києві та провів переговори з українським колегою Андрієм Сибігою.

Також очільнику МЗС Німеччини показали, як чергує одна з переданих Україні німецьких систем ППО IRIS-T.

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Німеччина Молдова
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