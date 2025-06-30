Глава МЗС Німеччини після візиту в Україну прямує з першим візитом до Кишинева

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль після візиту в Україну вирушає до Кишинева, що буде його першим візитом у Молдову на цій посаді.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Візит Вадефуля до Молдови запланований на 1 липня, повідомили у пресслужбі посольства Німеччини.

У програмі візиту міністра – вечеря з президенткою Молдови Маєю Санду та зустрічі з представниками релігійних конфесій.

Як відомо, 30 червня Вадефуль перебував з візитом у Києві та провів переговори з українським колегою Андрієм Сибігою.

Також очільнику МЗС Німеччини показали, як чергує одна з переданих Україні німецьких систем ППО IRIS-T.