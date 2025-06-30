Глава МИД Германии после визита в Украину направляется с первым визитом в Кишинев
Новости — Понедельник, 30 июня 2025, 19:28 —
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль после визита в Украину отправляется в Кишинев, что станет его первым визитом в Молдову на этой должности.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
Визит Вадефуля в Молдову запланирован на 1 июля, сообщили в пресс-службе посольства Германии.
В программе визита министра – ужин с президентом Молдовы Майей Санду и встречи с представителями религиозных конфессий.
Как известно, 30 июня Вадефуль находился с визитом в Киеве и провел переговоры с украинским коллегой Андреем Сибигой.
Также главе МИД Германии показали, как дежурит одна из переданных Украине немецких систем ПВО IRIS-T.
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