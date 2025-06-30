Глава МИД Германии после визита в Украину направляется с первым визитом в Кишинев

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль после визита в Украину отправляется в Кишинев, что станет его первым визитом в Молдову на этой должности.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Визит Вадефуля в Молдову запланирован на 1 июля, сообщили в пресс-службе посольства Германии.

В программе визита министра – ужин с президентом Молдовы Майей Санду и встречи с представителями религиозных конфессий.

Как известно, 30 июня Вадефуль находился с визитом в Киеве и провел переговоры с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Также главе МИД Германии показали, как дежурит одна из переданных Украине немецких систем ПВО IRIS-T.