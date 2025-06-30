Главі МЗС Німеччини показали, як чергує одна з переданих Україні IRIS-T

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Києва відвідав позиції, де чергує одна з переданих Україні систем ППО IRIS-T.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з фотозвіту міністра про візит на сторінці МЗС Німеччини.

На одному з опублікованих фото про візит Вадефуля можна бачити, як він спілкується з розрахунком системи ППО IRIS-T, яку легко впізнати за характерними зовнішніми ознаками.

Wir wollen neue Joint Ventures mit der deutschen Rüstungsindustrie aufbauen, damit die Ukraine selbst schneller und mehr für die eigene Verteidigung produzieren kann. Der Bedarf der Ukraine ist enorm – deshalb handeln wir jetzt. @AussenMinDE 2/2 pic.twitter.com/ZuqZn5RpgZ – Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) June 30, 2025

"Україна захищає не лише свій суверенітет і свободу, але і європейські також від варварських атак Росії, які останнім часом стали ще жорстокішими. Німеччина твердо підтримує Україну. Ми прагнемо створити нові спільні підприємства разом з німецьким ОПК, щоб Україна могла виробляти швидше й більше зброї для своєї оборони. Потреби України – величезні, тому ми діємо вже зараз", – йдеться у супровідному тексті.

Німецька IRIS-T є новою розробкою, Україна стала першою країною, яка отримала ці системи на озброєння і випробувала у реальному бойовому застосуванні. Одні з останніх нових систем надійшли у квітневому пакеті військової допомоги від Німеччини.

У травні 2025 року в Міноборони України розкрили деталі угоди з компанією Diehl Defence на виробництво додаткових IRIS-T для України і ракет до них.

Нагадаємо, 30 червня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув з візитом в Україну.

У коментарях ЗМІ після прибуття він сказав, що "свобода і майбутнє України є найважливішим завданням" зовнішньої та безпекової політики Німеччини.

Напередодні Вадефуль застеріг від применшення загрози, яку Росія становить для самої Німеччини.