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Главі МЗС Німеччини показали, як чергує одна з переданих Україні IRIS-T

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Новини — Понеділок, 30 червня 2025, 18:29 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Києва відвідав позиції, де чергує одна з переданих Україні систем ППО IRIS-T.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з фотозвіту міністра про візит на сторінці МЗС Німеччини. 

На одному з опублікованих фото про візит Вадефуля можна бачити, як він спілкується з розрахунком системи ППО IRIS-T, яку легко впізнати за характерними зовнішніми ознаками. 

"Україна захищає не лише свій суверенітет і свободу, але і європейські також від варварських атак Росії, які останнім часом стали ще жорстокішими. Німеччина твердо підтримує Україну. Ми прагнемо створити нові спільні підприємства разом з німецьким ОПК, щоб Україна могла виробляти швидше й більше зброї для своєї оборони. Потреби України – величезні, тому ми діємо вже зараз", – йдеться у супровідному тексті. 

Німецька IRIS-T є новою розробкою, Україна стала першою країною, яка отримала ці системи на озброєння і випробувала у реальному бойовому застосуванні. Одні з останніх нових систем надійшли у квітневому пакеті військової допомоги від Німеччини. 

У травні 2025 року в Міноборони України розкрили деталі угоди з компанією Diehl Defence на виробництво додаткових IRIS-T для України і ракет до них.

Нагадаємо, 30 червня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув з візитом в Україну. 

У коментарях ЗМІ після прибуття він сказав, що "свобода і майбутнє України є найважливішим завданням" зовнішньої та безпекової політики Німеччини. 

Напередодні Вадефуль застеріг від применшення загрози, яку Росія становить для самої Німеччини.

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