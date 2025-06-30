Сибіга розповів про переговори з главою МЗС Німеччини у Києві

На переговорах з очільником МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем у Києві йшлося про військову підтримку України та співпрацю в оборонній сфері, а також про багато інших питань двосторонніх відносин.

Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що вони говорили про те, як далі зупиняти агресію РФ проти України і зменшувати загрози з боку Росії для Європи.

Він подякував Німеччині за лідерство у питаннях підтримки України, зокрема військової допомоги і посилення ППО.

"Ми обговорили, як досягати миру завдяки силі, що передбачає два ключових компоненти – посилення України і збільшення тиску на Росію. Вдячні Німеччині за значну роль у посиленні повітряного щита України. Німецька зброя рятує українські життя. Також обговорили німецький внесок в українське виробництво далекобійних спроможностей і БПЛА – це взаємно вигідна співпраця", – розповів Андрій Сибіга.

Крім того, він подякував Німеччині за активну роль у підготовці 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

"Ми також торкнулися питання подальших зусиль для просування євроінтеграції України. Ціную сильну підтримку Німеччиною членства України у ЄС", – зазначив Сибіга.

Нагадаємо, 30 червня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув з візитом в Україну.

У коментарях ЗМІ після прибуття він сказав, що "свобода і майбутнє України є найважливішим завданням" зовнішньої та безпекової політики Німеччини.

Напередодні Вадефуль застеріг від применшення загрози, яку Росія становить для самої Німеччини.