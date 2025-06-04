Білий дім підтвердив участь Трампа у саміті НАТО

Президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі, що у Нідерландах.

Про це в ході брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, яку цитує AFP, повідомляє "Європейська правда".

На запитання, чи буде Трамп присутній на зустрічі лідерів країн НАТО, Левітт відповіла: "Я можу підтвердити, що він поїде на саміт НАТО, так".

Трамп заявив, що хоче, щоб члени альянсу витрачали 5% ВВП на військові потреби, що для багатьох країн означатиме суттєве збільшення порівняно з нинішніми рівнями.

На саміті в Гаазі обговорюватимуть цільовий показник, згідно з яким країни зобов'яжуться витрачати 3,5% ВВП на основну оборону і ще 1,5% – на пов'язані з обороною витрати в таких сферах, як інфраструктура, кіберзахист і готовність цивільного населення.

Тим часом ЗМІ повідомили, що генсек НАТО Марк Рютте офіційно запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у майбутньому саміті Альянсу в Гаазі, що деякий час було під питанням.

ЗМІ писали, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО. Проте держсекретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію.