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Белый дом подтвердил участие Трампа в саммите НАТО

Новости — Среда, 4 июня 2025, 08:12 — Ирина Кутелева

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, что в Нидерландах.

Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, которую цитирует AFP, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, будет ли Трамп присутствовать на встрече лидеров стран НАТО, Левитт ответила: "Я могу подтвердить, что он поедет на саммит НАТО, да".

Трамп заявил, что хочет, чтобы члены альянса тратили 5% ВВП на военные нужды, что для многих стран будет означать существенное увеличение по сравнению с нынешними уровнями.

На саммите в Гааге будут обсуждать целевой показатель, согласно которому страны обязуются тратить 3,5% ВВП на основную оборону и еще 1,5% – на связанные с обороной расходы в таких сферах, как инфраструктура, киберзащита и готовность гражданского населения.

Тем временем СМИ сообщили, что генсек НАТО Марк Рютте официально пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в предстоящем саммите Альянса в Гааге, что некоторое время было под вопросом.

СМИ писали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг такую информацию.

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