ЗМІ: Зеленського запросили на саміт НАТО у Гаазі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте офіційно запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у майбутньому саміті Альянсу в Гаазі, що деякий час було під питанням.

Про це стало відомо нідерландському інформагентству ANP від джерел, наближених до НАТО, пише "Європейська правда".

Запрошення на саміт Альянсу Рютте нібито передав Зеленському під час зустрічі в понеділок – після якої останній заявив, що Україна буде представлена на саміті НАТО.

Наразі невідомо, на які саме заходи в межах саміту НАТО запросять українського президента, зазначили джерела ANP.

Раніше обговорювалось, що Зеленський може взяти участь у зустрічі міністрів оборони чи закордонних справ НАТО, у заходах, що не входять до офіційної програми саміту, або ж у вечері для лідерів країн НАТО, організованій королем Нідерландів Віллемом-Олександром.

Співрозмовники ANP наголошують, що глава уряду господаря саміту НАТО – Нідерландів – Дік Схооф, який нещодавно подав у відставку після розпаду коаліції, підтримував запрошення Зеленського.

ЗМІ писали, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО. Проте держсекретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію.