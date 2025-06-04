ЗМІ: у НАТО хочуть зарахувати допомогу Україні до нового показника витрат на оборону

Країни НАТО планують зарахувати нові гроші, витрачені на військову допомогу Україні як "пов'язані з обороною" в рамках пропозиції Альянсу підвищити цільові показники витрат на оборону до 5% від ВВП.

Про це повідомили Euractiv п'ять джерел, обізнаних із внутрішніми обговореннями, інформує "Європейська правда".

За даними порталу, нові закупівлі військової техніки спеціально для Києва, а також інвестиції в українську оборонну промисловість будуть зараховуватися країнами НАТО як "пов'язані з обороною" витрати згідно з новими цільовими показниками.

Водночас у публікації зазначено, що це ще може бути переглянуте в найближчі тижні перед тим, як лідери країн НАТО зберуться на саміті в Гаазі 24-25 червня.

Очікується, що на саміті буде ухвалено рішення про підвищення цільових показників оборонних витрат з нинішніх 2% ВВП, хоча остаточні деталі цих показників, ймовірно, будуть опрацьовані пізніше.

Поточна пропозиція НАТО передбачає, що кожен член Альянсу має витрачати щонайменше 5% ВВП щороку на оборону – 3,5% ВВП на основні сфери оборони, такі як військова техніка і грошове забезпечення солдатів, і ще 1,5% – на ширші "оборонні" витрати.

Поточні дискусії між посадовцями НАТО зосереджені на тому, що саме включати в ці 1,5%, наприклад, кібербезпеку, витрати на інфраструктуру або цілі з підвищення стійкості, а також військову допомогу Україні.

Серед країн НАТО існує загальна згода щодо того, що до цієї категорії будуть зараховуватися лише нові кошти, витрачені на військову підтримку України, зазначили співрозмовники.

Невійськова допомога Україні від країн НАТО не буде зараховуватись.

Два джерела стверджують, що рішення зарахувати військову допомогу Україні до витрат НАТО на оборону має сенс, зважаючи на те, що озброєння України має прямий і позитивний вплив на безпеку Альянсу.

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