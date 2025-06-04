СМИ: в НАТО хотят зачислить помощь Украине в новый показатель расходов на оборону

Страны НАТО планируют зачислить новые деньги, потраченные на военную помощь Украине как "связанные с обороной" в рамках предложения НАТО повысить целевые показатели расходов на оборону до 5% от ВВП.

Об этом сообщили Euractiv пять источников, знакомых с внутренними обсуждениями, информирует "Европейская правда".

По данным портала, новые закупки военной техники специально для Киева, а также инвестиции в украинскую оборонную промышленность будут засчитываться странами НАТО как "связанные с обороной" расходы согласно новым целевым показателям.

В то же время в публикации указано, что это еще может быть пересмотрено в ближайшие недели перед тем, как лидеры стран НАТО соберутся на саммите в Гааге 24-25 июня.

Ожидается, что на саммите будет принято решение о повышении целевых показателей оборонных расходов с нынешних 2% ВВП, хотя окончательные детали этих показателей, вероятно, будут проработаны позже.

Текущее предложение НАТО предусматривает, что каждый член Альянса должен тратить не менее 5% ВВП ежегодно на оборону – 3,5% ВВП на основные сферы обороны, такие как военная техника и денежное обеспечение солдат, и еще 1,5% – на более широкие "оборонные" расходы.

Текущие дискуссии между чиновниками НАТО сосредоточены на том, что именно включать в 1,5%, например, кибербезопасность, расходы на инфраструктуру или цели по повышению устойчивости, а также военную помощь Украине.

Среди стран НАТО существует общее согласие относительно того, что в эту категорию будут зачисляться только новые средства, потраченные на военную поддержку Украины, отметили собеседники.

Невоенная помощь Украине от стран НАТО не будет засчитываться.

Два источника утверждают, что решение зачислить военную помощь Украине к расходам НАТО на оборону имеет смысл, учитывая то, что вооружение Украины имеет прямое и положительное влияние на безопасность Альянса.

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