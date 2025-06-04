В Україні зник безвісти литовський доброволець, який воював проти РФ

В Україні зник безвісти литовський боєць-доброволець, який служив в Інтернаціональному легіоні.

Цю інформацію LRT підтвердили у посольстві Литви в Києві, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, громадянин Литви був визнаний зниклим безвісти під час виконання бойового завдання.

При цьому інших деталей щодо обставин зникнення литовського бійця не наводиться.

Водночас Міністерство закордонних справ Литви заявило, що не отримувало жодної інформації, яка б підтверджувала його загибель.

Співробітники консульства підтримують зв'язок з родиною зниклого безвісти.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в ході бойових дій загинули двоє добровольців з Литви.

У березні цього року під час виконання бойового завдання загинув Томас Валентеліс. У лютому 2024 року Тадас Тумас загинув під час доставки мін на передову.

У відкритому доступі немає інформації про кількість литовських добровольців, які воюють в Україні, але відомо, що з початку повномасштабної війни більше десятка литовців отримали поранення.

Нещодавно повідомляли про загибель в Україні добровольця з Латвії Микити Таренова, який носив позивний "Латвієць".