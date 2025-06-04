В Украине пропал без вести литовский доброволец, воевавший против РФ

В Украине пропал без вести литовский боец-доброволец, который служил в Интернациональном легионе.

Эту информацию LRT подтвердили в посольстве Литвы в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Как указано, гражданин Литвы был признан пропавшим без вести во время выполнения боевого задания.

При этом других деталей относительно обстоятельств исчезновения литовского бойца не приводится.

В то же время Министерство иностранных дел Литвы заявило, что не получало никакой информации, подтверждающей его гибель.

Сотрудники консульства поддерживают связь с семьей пропавшего без вести.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в ходе боевых действий погибли двое добровольцев из Литвы.

В марте этого года при выполнении боевого задания погиб Томас Валентелис. В феврале 2024 года Тадас Тумас погиб во время доставки мин на передовую.

В открытом доступе нет информации о количестве литовских добровольцев, воюющих в Украине, но известно, что с начала полномасштабной войны более десятка литовцев получили ранения.

Недавно сообщали о гибели в Украине добровольца из Латвии Никиты Таренова, который носил позывной "Латвиец".