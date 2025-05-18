В боях за Україну загинув доброволець з Латвії

В Україні на війни проти РФ загинув доброволець з Латвії Микита Таренов, який носив позивний "Латвієць".

Про це повідомляє LSM, інформує "Європейська правда".

Інформацію про загибель Таренова Латвійському телебаченню підтвердило джерело, близьке до бійця.

Речниця Міністерства закордонних справ Латвії Діана Егліте повідомила, що посольство Латвії в Україні поки не має офіційного підтвердження загибелі Таренова.

У Міністерстві оборони також очікують офіційної інформації від української влади, але зазначили, що Таренов раніше не служив у Національних збройних силах Латвії.

Українська організація "Центурія" повідомила, що 14 травня 2025 року на Харківському напрямку "Латвієць" був поранений у бою під час успішного відбиття ворожого наступу. У процесі евакуації разом із товаришами по службі загинув унаслідок удару ворожого безпілотника.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії це вже третій латвійський доброволець, який загинув в боях за Україну.

Нагадаємо, у січні в ході бойових дій в Україні загинув доброволець з Латвії Едгар Платонов.

У квітні стало відомо про загибель в Україні добровольця з Литви Томаса Валентеліса.