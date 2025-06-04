Прокремлівські боти анонсували в соцмережах "страту" президентки Молдови

Прокремлівська ботмережа "Матрьошка" розгорнула кампанію проти президентки Молдови Маї Санду у соцмережах Twitter та BlueSky.

Про це повідомило російське видання The Insider, пише "Європейська правда".

Від 16 квітня боти публікували фейкові графіті із зображеннями "страти" Санду – через повішання, розстріл чи електричний стілець – і обіцяли їй "кінець" 1 червня. З численних публікацій не було зрозуміло, що саме має статися того дня.

30 травня на сайті "Фонду боротьби з репресіями", який заснував Євгеній Пригожин, вийшло фейкове "розслідування" про нібито причетність Санду до торгівлі українськими дітьми, буцімто на Захід і для педофільських мереж.

У фейку розповідалося, як Санду за посередництвом дружини президента України Володимира Зеленського нібито організує продаж дітей українських біженців. Автори посилалися на анонімного "польського активіста" та статтю з сайту Life.ru.

На фейкову кампанію звернув увагу дослідник дезінформації та засновник Х-акаунту "Блокувальник ботів" (antibot4navalny). Він порівняв її масштаб із інформаційною операцією групи Storm-1516 перед виборами в Бундестаг у 2025 році, в якій брали участь понад сто псевдоновинних сайтів.

Аналітики не мають прямих доказів, що за атакою на Санду стоїть Storm-1516, однак зазначають схожість інструментів: фейкові джерела, "свідки", дезінформація через англомовні ресурси, використання ШІ та платформи "Фонду боротьби з репресіями".

За даними The Insider, фонд не має юридичного статусу, а його очільниця – Міра Терада – пов’язана з іншими прокремлівськими структурами.

Раніше агентство AFP з посиланням на дані, які зібрав antibot4navalny, розповіло про мережу ботів "Матрьошка", які ведуть антиукраїнську пропаганду в соціальних мережах: вони не лише поширювали дезінформацію, як і інші прокремлівські боти, а й безпосередньо зверталися до західних журналістів з проханням перевірити деякі з цих фейків.

Французькі спецслужби вважали, що за операцією стоїть Росія.

Нагадаємо, нещодавно адміністрації президентки Молдови довелося спростовувати поширений у Telegram-каналах фейк про дорогі вбрання з гардеробу Санду.

Також у Молдові невідомі особи влаштували масову розсилку нібито від імені податкової служби, в якій отримувачів закликають підтримати партію президентки Санду і задонатити на це 2% податку з доходів.