Прокремлевские боты анонсировали в соцсетях "казнь" президента Молдовы

Прокремлевская ботсеть "Матрешка" развернула кампанию против президента Молдовы Майи Санду в соцсетях Twitter и BlueSky.

Об этом сообщило российское издание The Insider, пишет "Европейская правда".

С 16 апреля боты публиковали фейковые граффити с изображениями "казни" Санду – через повешение, расстрел или электрический стул – и обещали ей "конец" 1 июня. Из многочисленных публикаций не было понятно, что именно должно произойти в тот день.

30 мая на сайте "Фонда борьбы с репрессиями", который основал Евгений Пригожин, вышло фейковое "расследование" о якобы причастности Санду к торговле украинскими детьми, якобы на Запад и для педофильских сетей.

В фейке рассказывалось, как Санду при посредничестве жены президента Украины Владимира Зеленского якобы организует продажу детей украинских беженцев. Авторы ссылались на анонимного "польского активиста" и статью с сайта Life.ru.

На фейковую кампанию обратил внимание исследователь дезинформации и основатель Х-аккаунта "Блокировщик ботов" (antibot4navalny). Он сравнил ее масштаб с информационной операцией группы Storm-1516 перед выборами в Бундестаг в 2025 году, в которой участвовали более ста псевдоновостных сайтов.

Аналитики не имеют прямых доказательств, что за атакой на Санду стоит Storm-1516, однако отмечают сходство инструментов: фейковые источники, "свидетели", дезинформация через англоязычные ресурсы, использование ИИ и платформы "Фонда борьбы с репрессиями".

По данным The Insider, фонд не имеет юридического статуса, а его руководительница – Мира Терада – связана с другими прокремлевскими структурами.

Ранее агентство AFP со ссылкой на данные, которые собрал antibot4navalny, рассказало о сети ботов "Матрешка", ведущих антиукраинскую пропаганду в социальных сетях: они не только распространяли дезинформацию, как и другие прокремлевские боты, но и непосредственно обращались к западным журналистам с просьбой проверить некоторые из этих фейков.

Французские спецслужбы считали, что за операцией стоит Россия.

Напомним, недавно администрации президента Молдовы пришлось опровергать распространенный в Telegram-каналах фейк о дорогих нарядах из гардероба Санду.

Также в Молдове неизвестные лица устроили массовую рассылку якобы от имени налоговой службы, в которой получателей призывают поддержать партию президента Санду и задонатить на это 2% налога с доходов.