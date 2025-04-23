Молдові довелося спростовувати фейк про дорогі вбрання президентки Санду

Адміністрації президентки Молдови довелося спростовувати поширений у Telegram-каналах фейк про дорогі вбрання з гардеробу Маї Санду.

Про це заявив речник президентки Молдови Ігор Захаров, якого цитує NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

У деяких Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що Маю Санду нібито занесли до топ-10 президентів із найдорожчим гардеробом за версією журналу Vogue.

"Уже кілька днів циркулює великий фейк про вбрання президента Маї Санду, нібито вони коштують десятки тисяч євро…Це обурлива брехня, породжена відсутністю ідей і, можливо, відчаєм, що збільшився після розслідування видання The Insider, яке викрило пропагандистські мережі Кремля", – зазначив Захаров.

За його словами, президентка Санду "відома своєю скромністю і чесністю".

"А тисячі громадян бачили, як вона подорожує в тих самих умовах, що й звичайні пасажири, і робить покупки в тих самих магазинах, що й усі інші", – додав речник президентки.

Захаров розповів, що 80% гардеробу президентки становлять речі молдавського виробництва.

Нагадаємо, нещодавно у Молдові невідомі особи влаштували масову розсилку нібито від імені податкової служби, в якій отримувачів закликають підтримати партію президентки Маї Санду і задонатити на це 2% податку з доходів.

Директор Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце у грудні заявив, що Росія намагатиметься отримати контроль над молдовським парламентом під час виборів у 2025 році.