У Молдові невідомі влаштували розсилку від "податкової" із закликом підтримати партію Санду

У Молдові невідомі особи влаштували масову розсилку нібито від імені податкової служби, в якій отримувачів закликають підтримати партію президентки Маї Санду і задонатити на це 2% податку з доходів.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Молдові багато людей отримали розсилку від імені нібито податкової служби з проханням "підтримати PAS" – партію президентки Маї Санду "Дія і солідарність" і спрямувати на її підтримку 2% податку з доходів. Перед цим у повідомленні згадують про припинення програм підтримки від USAID.

Приклад повідомлення з розсилки опублікував депутат партії Раду Маріан. Він наголосив, що їхня політсила не має жодного стосунку до розсилки і це чергова спроба дискредитації, за якою стоять "злочинні угруповання і корумповані політики".

Як відомо, у 2025 році у Молдові мають пройти парламентські вибори, дата яких ще не визначена. За їхніми підсумками партія Маї Санду "Дія і солідарність", хоч і є лідером в опитуваннях, ризикує втратити більшість у парламенті, що може призвести до реваншу проросійських сил.

Директор Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце у грудні заявив, що Росія намагатиметься отримати контроль над молдовським парламентом під час виборів у 2025 році.

Більше про майбутні вибори та їхні наслідки для України читайте в матеріалі "Європейської правди".