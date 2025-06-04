Україна і Франція уклали декларацію про спрощення обміну водійських посвідчень

Глава уряду Денис Шмигаль розповів, що у межах його робочого візиту до Парижа було підписано кілька документів, зокрема – про спрощення обміну водійських посвідчень.

Про це прем’єр-міністр повідомив у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Шмигаль відзначив, що Україна та Франція стали на крок ближчими до спрощення обміну водійських посвідчень між країнами.

"Була підписана відповідна декларація, яка стане основою для майбутньої угоди. Після її укладення українці, які проживають у Франції, зможуть обмінювати посвідчення водія без потреби повторно складати іспит", – написав глава Кабміну.

Нагадаємо, в березні у ЄС попередньо погодили мобільне посвідчення водія.

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