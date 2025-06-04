Украина и Франция заключили декларацию об упрощении обмена водительских удостоверений

Глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что в рамках его рабочего визита в Париж было подписано несколько документов, в частности – об упрощении обмена водительских удостоверений.

Об этом премьер-министр сообщил в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Шмыгаль отметил, что Украина и Франция стали на шаг ближе к упрощению обмена водительских удостоверений между странами.

"Была подписана соответствующая декларация, которая станет основой для будущего соглашения. После его заключения украинцы, проживающие во Франции, смогут обменивать водительские удостоверения без необходимости повторно сдавать экзамен", – написал глава Кабмина.

Напомним, в марте в ЕС предварительно согласовали мобильное водительское удостоверение.

В прошлом году в Италии 103-летнюю женщину оштрафовали за просроченные права.