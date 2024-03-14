В Італії 103-річну жінку оштрафували за прострочені права

Поліція в італійській провінції Феррера в ніч проти четверга зупинила авто, за кермом якого, як з’ясувалось, перебувала 103-річна Джузеппіна Молінарі з простроченим водійським посвідченням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У повідомленні поліції вказано, що близько 1-ої ночі 14 березня вона отримала виклик про небезпечну їзду автомобіля в центрі міста Бондено поблизу Феррари.

Поліцейські, які виїхали на місце події, були "дуже здивовані, коли дізналися рік народження водія". Джузеппіна Молінарі народилася в 1920 році, "тобто їй 103 роки, але вона все ще здатна сісти в машину і поїхати в Бондено, щоб зустрітися з друзями", йдеться в повідомленні.

Джузеппіна Молінарі

Правоохоронці припустили, що жінка могла через темряву збитися з дороги. Тим не менш, її оштрафували за прострочене водійське посвідчення (яке вона мала оновити два роки тому) й відвезли додому.

Сама Молінарі розповіла місцевій газеті, що тепер хоче купити собі скутер марки Vespa, а поки буде їхати до друзів на велосипеді.

Ситуацію прокоментував мер Феррари Алан Фаббрі. На його думку, жінці треба було дати медаль, а не штраф: "Нечасто зустрінеш таку внутрішню силу, і це дає мені надію на власну старість!"

У 2021 році в Італії за підозрою в шахрайстві заарештували чоловіка, який роками отримував державну підтримку нібито через абсолютну сліпоту, проте сам вільно користувався автомобілем та їздив на скутері.