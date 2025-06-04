Британія тимчасово звільнена від 50% мит Трампа на сталь та алюміній
Велика Британія тимчасово уникнула подвоєння мит на імпорт сталі та алюмінію до США, які президент Дональд Трамп запровадив своїм новим указом.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує BBC.
Згідно з документом, з середи мито для більшості країн зростає з 25% до 50%, але для Британії ставка залишається на попередньому рівні.
Однак уникнення підвищення тарифів може виявитися короткочасним. Якщо угода, підписана між США та Великою Британією в травні, не набуде чинності найближчим часом, Лондон може потрапити під нові обмеження вже після 9 липня.
Британський уряд заявив, що прагне якнайшвидше втілити в життя домовленість про скасування мит. Угода передбачає зниження мит на британську сталь та алюміній до нуля, а також скорочення мит на імпорт автомобілів до 10%.
Речник уряду підкреслив, що Британія "віддана захисту бізнесу та робочих місць". Водночас Консервативна партія назвала указ Трампа "новим тарифним ударом" і звинуватила лейбористів у тому, що вони залишили бізнес у невизначеності.
Президент Трамп зазначив, що Британія потребує "особливого підходу" через Угоду про економічне процвітання (EPD), підписану між сторонами 8 травня 2025 року. Однак він додав, що мита все ж можуть зрости після 9 липня, якщо Вашингтон вирішить, що Лондон не виконує ключові умови EPD.
Нагадаємо, 23 травня Трамп заявив про необхідність запровадження 50% мита на імпорт товарів з Європейського Союзу. Він аргументував це тим, що перемовини з ЄС "не просуваються".
Вже 26 травня Трамп погодився відкласти запровадження 50-відсоткових мит на товари з ЄС і продовжити торговельні переговори до 9 липня після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.