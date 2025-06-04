Британия временно освобождена от 50% пошлин Трампа на сталь и алюминий

Великобритания временно избежала удвоения пошлин на импорт стали и алюминия в США, которые президент Дональд Трамп ввел своим новым указом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует BBC.

Согласно документу, со среды пошлина для большинства стран возрастает с 25% до 50%, но для Британии ставка остается на прежнем уровне.

Однако избежание повышения тарифов может оказаться кратковременным. Если соглашение, подписанное между США и Великобританией в мае, не вступит в силу в ближайшее время, Лондон может попасть под новые ограничения уже после 9 июля.

Британское правительство заявило, что стремится как можно быстрее воплотить в жизнь договоренность об отмене пошлин. Соглашение предусматривает снижение пошлин на британскую сталь и алюминий до нуля, а также сокращение пошлин на импорт автомобилей до 10%.

Представитель правительства подчеркнул, что Великобритания "привержена защите бизнеса и рабочих мест". В то же время Консервативная партия назвала указ Трампа "новым тарифным ударом" и обвинила лейбористов в том, что они оставили бизнес в неопределенности.

Президент Трамп отметил, что Британия нуждается в "особом подходе" из-за Соглашения об экономическом процветании (EPD), подписанного между сторонами 8 мая 2025 года. Однако он добавил, что пошлины все же могут вырасти после 9 июля, если Вашингтон решит, что Лондон не выполняет ключевые условия EPD.

Напомним, 23 мая Трамп заявил о необходимости введения 50% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза. Он аргументировал это тем, что переговоры с ЕС "не продвигаются".

Уже 26 мая Трамп согласился отложить введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС и продолжить торговые переговоры до 9 июля после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.