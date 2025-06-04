У США після "Павутини" кажуть, що "засвоюють уроки" російсько-української війни

Посол США при НАТО Метью Вітакер, коментуючи потенційну загрозу для сил США від ворожих дронів, заявив, що Сполучені Штати засвоюють уроки з російсько-української війни.

Про це Вітакер сказав у вівторок під час онлайн-спілкування з журналістами перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Вітакер відповідав на запитання про потенційну загрозу від безпілотників ворожих сторін для США і НАТО, зважаючи на легкість застосування цього виду озброєнь, як показала українська спецоперація "Павутина".

За його словами, у НАТО визнають, що супротивники купують або розробляють нові системи, включаючи велику кількість малих і дешевих безпілотних літальних апаратів.

"НАТО продовжує вживати всіх необхідних заходів для забезпечення цілісності, стійкості та адаптації своєї протиповітряної та протиракетної оборони до змін у середовищі безпеки", – запевнив Вітакер.

Він додав, що США дуже уважно стежать за тим, що відбувається на полі бою в Україні.

"Ми намагаємося засвоїти кожен урок, який можна винести з сучасних бойових дій, їхньої швидкості розвитку та того, як ми повинні впроваджувати інновації та бути технологічно гнучкими, щоб протистояти тим загрозам, які змінюються з часом", – наголосив Вітакер.

Крім того, коментуючи українську спецоперацію "Павутина", Вітакер заявив, що російсько-українська війна повинна закінчитися.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що спецоперацією "Павутина" Україна підвищила рівень ризиків у війні з РФ, хоча і визнав сміливість операції.