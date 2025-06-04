В США после "Паутины" говорят, что "усваивают уроки" российско-украинской войны

Посол США при НАТО Мэтью Витакер, комментируя потенциальную угрозу для сил США от вражеских дронов, заявил, что Соединенные Штаты усваивают уроки российско-украинской войны.

Об этом Витакер сказал во вторник во время онлайн-общения с журналистами перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Витакер отвечал на вопрос о потенциальной угрозе беспилотников враждебных сторон для США и НАТО, учитывая легкость применения этого вида вооружений, как показала украинская спецоперация "Паутина".

По его словам, в НАТО признают, что противники покупают или разрабатывают новые системы, включая множество малых и дешёвых беспилотных летательных аппаратов.

"НАТО продолжает принимать все необходимые меры для обеспечения целостности, устойчивости и адаптации своей противовоздушной и противоракетной обороны к изменениям в среде безопасности", – заверил Витакер.

Он добавил, что США очень внимательно следят за происходящим на поле боя в Украине.

"Мы пытаемся усвоить каждый урок, который можно извлечь из современных боевых действий, их скорости развития и того, как мы должны внедрять инновации и быть технологически гибкими, чтобы противостоять тем изменениям, которые меняются со временем", – подчеркнул Витакер.

Кроме того, комментируя украинскую спецоперацию "Паутина", Витакер заявил, что российско-украинская война должна закончиться.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что спецоперацией "Паутина" Украина повысила уровень рисков в войне с РФ, хотя и признал смелость операции.