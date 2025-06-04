Посол США: зарано говорити про зарахування допомоги Україні до нового показника витрат у НАТО

У США заявили, що поки передчасно говорити про те, чи погодяться у НАТО зарахувати допомогу Україні до нового показника витрат на оборону.

Про це сказав у вівторок посол США при НАТО Метью Вітакер під час онлайн-спілкування з журналістами, повідомляє "Європейська правда".

Раніше ЗМІ повідомили, що країни НАТО хочуть зарахувати нові гроші, витрачені на військову допомогу Україні, як "пов'язані з обороною" в рамках пропозиції Альянсу підвищити цільові показники витрат на оборону до 5% від ВВП.

Вітакер сказав, що всі контури зобов’язань, які держави НАТО планують дати на саміті в Гаазі в кінці цього місяця, ще перебувають на етапі обговорення.

"Тому, я вважаю, було б передчасно говорити про це… Але я точно думаю, що нашим союзникам слід віддати належне за їхню підтримку України", – сказав представник США.

Очікується, що на саміті в Гаазі буде ухвалено рішення про підвищення цільових показників оборонних витрат з нинішніх 2% ВВП.

Поточна пропозиція НАТО передбачає, що кожен член Альянсу має витрачати щонайменше 5% ВВП щороку на оборону – 3,5% ВВП на основні сфери оборони, такі як військова техніка і грошове забезпечення солдатів, і ще 1,5% – на ширші "оборонні" витрати.