В США считают, что рано говорить о зачислении помощи Украине в новый показатель расходов в НАТО

В США заявили, что пока преждевременно говорить о том, согласятся ли в НАТО зачислить помощь Украине в новый показатель расходов на оборону.

Об этом сказал во вторник посол США при НАТО Мэтью Уитакер во время онлайн-общения с журналистами, сообщает "Европейская правда".

Ранее СМИ сообщили, что страны НАТО хотят засчитать новые деньги, потраченные на военную помощь Украине, как "связанные с обороной" в рамках предложения Альянса повысить целевые показатели расходов на оборону до 5% от ВВП.

Витакер сказал, что все контуры обязательств, которые государства НАТО планируют дать на саммите в Гааге в конце этого месяца, еще находятся на этапе обсуждения.

"Поэтому, я считаю, было бы преждевременно говорить об этом... Но я точно думаю, что нашим союзникам следует отдать должное за их поддержку Украины", – сказал представитель США.

Ожидается, что на саммите в Гааге будет принято решение о повышении целевых показателей оборонных расходов с нынешних 2% ВВП.

Текущее предложение НАТО предусматривает, что каждый член Альянса должен тратить не менее 5% ВВП ежегодно на оборону – 3,5% ВВП на основные сферы обороны, такие как военная техника и денежное обеспечение солдат, и еще 1,5% – на более широкие "оборонные" расходы.