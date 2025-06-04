ЄС дав Болгарії зелене світло для переходу на євро з 2026 року

Європейська комісія та Європейський центральний банк (ЄЦБ) офіційно підтвердили готовність Болгарії приєднатися до єврозони з 1 січня 2026 року, що зробить її 21-м членом валютного союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

У звіті про конвергенцію Єврокомісія зазначила, що Болгарія відповідає всім формальним критеріям для запровадження євро.

ЄЦБ також підтвердив, що Болгарія досягла значного прогресу в економічній конвергенції та відповідає необхідним вимогам.

Болгарія прагне перейти з лева на євро з моменту вступу до Європейського Союзу у 2007 році. Але після такого тривалого очікування багато болгар втратили початковий ентузіазм, і, згідно з опитуванням Eurobarometer, проведеним у травні, 50% опитаних зараз скептично ставляться до євро.

Позитивна рекомендація Єврокомісії означає, що лідери ЄС схвалять її пізніше в червні. Міністри фінансів ЄС потім встановлять обмінний курс болгарського лева на євро в липні, залишивши решту року країні для технічної підготовки до переходу.

Якщо Болгарія приєднається до єдиної європейської валюти у 2026 році, глава болгарського центрального банку займе офіційне місце в Раді керуючих ЄЦБ.

Однак критики застерігають, що вступ Болгарії до єврозони може спричинити принаймні одноразове підвищення цін, що особливо вдарить по населенню в сільській місцевості.

Зважаючи на такі побоювання, президент Болгарії Румен Радєв оголосив про намір провести національний референдум щодо відтермінування вступу країни до єврозони. Спікерка парламенту Болгарії відхилила цю пропозицію.

Болгарія планувала запровадити євро з 1 січня 2024 року, та на заваді стала політична нестабільність.