В Болгарії відхилили ініціативу президента про референдум щодо впровадження євро

В Болгарії відхилили ініціативу президента Румена Радева про проведення референдуму з питання введення в обіг євро.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Радев подав запит у понеділок, заявивши, що референдум про перехід до євро необхідний у зв'язку з відсутністю консенсусу в суспільстві з питання про те, чи слід Болгарії прийняти євро і коли це слід зробити.

Спікерка болгарського парламенту Наталія Киселова відхилила пропозицію, заявивши, що вона порушує конституцію Болгарії, а також низку договорів Європейського Союзу.

Болгарія протягом багатьох років прагне вступити до єврозони. Позитивна оцінка доповіді про зближення з єврозоною, яку Європейський центральний банк і Європейська комісія мають представити наступного місяця, може відкрити Болгарії шлях до введення євро вже в січні.

Однак це питання викликало розкол всередині країни. Багато громадян побоюються, що зміна валюти може призвести до зростання інфляції.

Проти зміни виступили також антисистемні та націоналістичні сили, зокрема проросійська партія країни "Відродження".

Зокрема, партія також пропонувала референдум з питання впровадження євро, однак ця ініціатива була відхилена минулого року Конституційним судом країни на тій підставі, що це питання вже вирішено договором про членство Болгарії в ЄС.

Країна планувала запровадити євро з 1 січня 2024 року, та на заваді стала політична нестабільність, яка триває і досі.

Тим часом у Чехії Міністерство фінансів та Національний банк рекомендували уряду не встановлювати дату запровадження в країні євро – спільної європейської валюти.