Зеленський: вимоги від РФ цілковито неприйнятні – всупереч тому, що обіцяли Трампу

Президент України Володимир Зеленський назвав ультиматумом документ з переговорною позицією Росії і зауважив, що він не залишає якогось простору для компромісів, на що розраховували у Вашингтоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції 4 червня.

Зеленський зазначив, що переданий Росією меморандум виглядає як ультиматум.

"Путін сказав Трампу, що це буде doable (щось, що можна реалізувати на практиці. – Ред.). Вони точно розуміють, що це не doable – навіть якщо вони це хочуть", – наголосив він.

Президент процитував та прокоментував більшість претензійних положень з документа, як-от вимога юридичного визнання "російськими" окупованих територій чотирьох областей і Криму, відмова від вступу України у НАТО та обмеження на військову співпрацю з партнерами.

Зеленський вчергове нагадав, що на момент, коли Росія почала гібридну агресію проти України у 2014 році, вона мала позаблоковий статус.

"У нас чітко про НАТО написано: окрім того, що це визначено Конституцією, це питання залежить від союзників – усіх членів НАТО", – наголосив він, додавши, що це стосується як одностайності для запрошення, так для відмови Україні у вступі.

Нагадаємо, 3 червня керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів спецпосланцю Трампа Віткоффу про неконструктивну позицію РФ і запросив в Україну.

За даними ЗМІ, США розчаровані, але не здивовані ультимативними вимогами, які РФ висунула на переговорах у Стамбулі.