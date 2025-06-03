Єрмак розповів Віткоффу про неконструктивну позицію РФ і запросив в Україну

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про зустріч зі спецпосланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом, який відповідає за переговори з Росією.

Про це Єрмак написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави ОП, з Віткоффом він обговорив "трек перемовин української та російської делегацій в Стамбулі", наголосивши, що позиція Росії – "неконструктивна".

Єрмак також закликав до посилення санкцій, які "зможуть підштовхнути Росію до серйозних перемовин".

"Також розповів про реальну ситуацію на полі бою. Запросив Стіва Віткоффа відвідати Україну, щоб побачити ситуацію на власні очі", – сказав він.

Українська делегація на чолі з міністеркою економіки Юлією Свириденко у вівторок прибула в США для зустрічей з представниками команди президента Дональда Трампа і обговорення низки питань.

Раніше глава ОПУ Андрій Єрмак повідомив про зустріч у Вашингтоні зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом.

За даними ЗМІ, США розчаровані, але не здивовані ультимативними вимогами, які РФ висунула на переговорах у Стамбулі.