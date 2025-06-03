ЗМІ: США розчаровані, але не здивовані ультимативними вимогами РФ на переговорах

Американські посадовці висловили розчарування ультимативними вимогами, які Росія висунула Україні під час переговорів у Стамбулі в понеділок.

Про це інформує ABC News, посилаючись на джерела, пише "Європейська правда".

Після завершення переговорів американські посадовці заявили, що вони "розчаровані, але не здивовані’ суттєвим переліком вимог, які, за словами Росії, мають бути виконані, перш ніж вона погодиться на 30-денне перемир'я.

Посадовці заявили, що вимоги містять пункти, неприйнятні як для Києва, так і для Вашингтона, та назвали їх спробою Москви відтермінувати реальні переговори.

Ще до початку чергового раунду переговорів президент Дональд Трамп демонстрував наростаюче невдоволення через відсутність прогресу в напрямку миру.

За даними джерел, наближених до Білого дому, упродовж останніх днів він дедалі більше дистанціюється від теми конфлікту, хоча раніше критикував обидві сторони – як Україну, так і Росію.

Хоча Трамп раніше погрожував Москві новими санкціями, після завершення другого раунду переговорів у понеділок жодних ознак практичних дій з боку США не було помітно.

Тим часом бойові дії між Росією та Україною лише загострюються. У неділю Київ провів масштабну атаку дронів по кількох російських аеродромах. Це була ретельно спланована операція, що готувалася півтора року і передбачала приховане розміщення дронів на території Росії.

Нагадаємо, зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.

За підсумками зустрічі сторони змогли досягти домовленості про чергові обміни окремих категорій військових, також Київ передав список із кількох сотень викрадених Росією українських дітей.

А так званий "меморандум" з пропозиціями про припинення вогню і завершення війни, який Росія передала Україні, містить ультимативні вимоги з визнанням російської окупації територій.

