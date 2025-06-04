Президент Украины Владимир Зеленский назвал ультиматумом документ с переговорной позицией России и отметил, что он не оставляет какого-то пространства для компромиссов, на что рассчитывали в Вашингтоне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции 4 июня.

Зеленский отметил, что переданный Россией меморандум выглядит как ультиматум.

"Путин сказал Трампу, что это будет doable (что-то, что можно реализовать на практике. – Ред.). Они точно понимают, что это не doable – даже если они это хотят", – подчеркнул он.

Президент процитировал и прокомментировал большинство претензионных положений из документа, например требование юридического признания "российскими" оккупированных территорий четырех областей и Крыма, отказ от вступления Украины в НАТО и ограничения на военное сотрудничество с партнерами.

Зеленский в очередной раз напомнил, что на момент, когда Россия начала гибридную агрессию против Украины в 2014 году, она имела внеблоковый статус.

"У нас четко о НАТО написано: кроме того, что это определено Конституцией, этот вопрос зависит от союзников – всех членов НАТО", – подчеркнул он, добавив, что это касается как единодушия для приглашения, так и для отказа Украине во вступлении.

Напомним, 3 июня руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал спецпосланнику Трампа Стиву Виткоффу о неконструктивной позиции РФ и пригласил в Украину.

По данным СМИ, США разочарованы, но не удивлены ультимативными требованиями, которые РФ выдвинула на переговорах в Стамбуле.