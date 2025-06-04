Остання з країн Балтії проголосувала за зняття заборони на протипіхотні міни

Естонський парламент у середу ухвалив закон про вихід із Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Про це сповістило Міністерство закордонних справ Естонії, пише "Європейська правда".

Закон, ухвалений Рійгікогу (парламентом Естонії), передбачає вихід країни з конвенції, що забороняє використання, накопичення, виробництво та передачу протипіхотних мін і вимагає їхнього знищення.

За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни, який подав законопроєкт до Рійгікогу, вихід з конвенції є чітким сигналом: країна готова використовувати всі необхідні засоби для захисту своєї території та свободи.

"Росія становить серйозну і довгострокову загрозу не тільки для України, але й для всієї Європи. Під час агресії проти України Росія, яка не є учасницею Оттавської конвенції, широко застосовувала протипіхотні міни", – пояснив Тсхакна.

"З огляду на уроки російської агресії, очевидно, що Естонія не повинна односторонньо обмежувати свої можливості в озброєнні, оскільки це поставило б нас у невигідне становище", – додав він.

Вихід Естонії з Оттавської конвенції набере чинності через шість місяців після подання ноти, за умови, що на той момент країна не буде залучена до збройного конфлікту.

Окрім Естонії, процес виходу з Оттавської конвенції також розпочали Латвія, Литва, Польща та Фінляндія.

Парламенти Латвії та Литви вже ухвалили відповідні закони, а в парламентах Фінляндії та Польщі обговорення тривають.