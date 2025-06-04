Последняя из стран Балтии проголосовала за снятие запрета на противопехотные мины

Эстонский парламент в среду принял закон о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии, пишет "Европейская правда".

Закон, принятый Рийгикогу (парламентом Эстонии), предусматривает выход страны из конвенции, запрещающей использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требующей их уничтожения.

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкны, который подал законопроект в Рийгиког, выход из конвенции является четким сигналом: страна готова использовать все необходимые средства для защиты своей территории и свободы.

"Россия представляет серьезную и долгосрочную угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. Во время агрессии против Украины Россия, которая не является участницей Оттавской конвенции, широко применяла противопехотные мины", – пояснил Тсхакна.

"Учитывая уроки российской агрессии, очевидно, что Эстония не должна в одностороннем порядке ограничивать свои возможности в вооружении, поскольку это поставило бы нас в невыгодное положение", – добавил он.

Выход Эстонии из Оттавской конвенции вступит в силу через шесть месяцев после подачи ноты, при условии, что на тот момент страна не будет вовлечена в вооруженный конфликт.

Кроме Эстонии, процесс выхода из Оттавской конвенции также начали Латвия, Литва, Польша и Финляндия.

Парламенты Латвии и Литвы уже приняли соответствующие законы, а в парламентах Финляндии и Польши обсуждения продолжаются.