Зеленский на "Рамштайне" призвал партнеров больше инвестировать в украинский ОПК

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров дальше увеличивать инвестиции в производство нужного Украине оружия непосредственно внутри страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в дистанционном обращении во время заседания формата "Рамштайн" 4 июня.

Зеленский отметил, что Украина уже имеет налаженное партнерство по производству оружия на своей территории при поддержке иностранных партнеров, таких запущенных проектов есть несколько.

"Нам необходимо масштабировать это минимум на 50%. Украинский ОПК все еще имеет много незадействованных мощностей – нужно только финансирование... У нас есть только 17 млрд долларов на покупку оружия в нашем национальном бюджете – для индустрии с потенциалом в 35 млрд долларов. Недостаток финансирования – 18 млрд долларов", – сказал президент.

Он выразил ожидание, что по итогам заседания будут конкретные договоренности относительно совместного производства и инвестиций в украинский ОПК.

Напомним, заседание Контактной группы по обороне Украины впервые проходит без участия США. Глава Пентагона Пит Гегсет будет отсутствовать и на заседании Совета Украина-НАТО.

Ранее в среду Зеленский назвал ультиматумом требования России, выдвинутые в переданной Москвой переговорной позиции, и отметил, что это не то, что российская сторона обещала Трампу.