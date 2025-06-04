Швеція орендує в Естонії 600 місць у в’язницях

Швеція укладає угоду з Естонією про оренду 600 місць у в’язниці естонського Тарту для своїх засуджених – через нестачу місць у шведських в’язницях.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

4 червня шведський уряд оголосив про фіналізацію угоди з Естонією щодо оренди 600 місць у в’язниці Тарту для відбуття покарання особами, засудженими у Швеції.

До такого кроку Стокгольм вдався через нестачу місць у шведських пенітенціарних закладах. Перемовини між країнами тривали з весни.

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон назвав угоду "історичною".

Відправляти відбувати термін в Естонію будуть осіб, не молодших 18 років, засуджених у Швеції за скоєння злочину – як шведських громадян, так і іноземців. До цих осіб у в’язниці буде застосовуватися естонське законодавство, але з певними винятками.

Повідомляли, що Нідерланди також виявляють інтерес до оренди тюремних приміщень в Естонії.

Естонія входить до четвірки країн Євросоюзу з найнижчим рівнем злочинності й тому половина камер в естонських в'язницях порожня, тоді як у багатьох країнах ситуація протилежна. Наприклад, у Франції станом на початок травня заповненість в’язниць встановила новий рекорд.

В Естонії раніше порахували, що утримання іноземних ув'язнених у своїх в’язницях може принести країні 30 млн євро на рік.