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Швеція орендує в Естонії 600 місць у в’язницях

Новини — Середа, 4 червня 2025, 18:37 — Марія Ємець

Швеція укладає угоду з Естонією про оренду 600 місць у в’язниці естонського Тарту для своїх засуджених – через нестачу місць у шведських в’язницях.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда". 

4 червня шведський уряд оголосив про фіналізацію угоди з Естонією щодо оренди 600 місць у в’язниці Тарту для відбуття покарання особами, засудженими у Швеції. 

До такого кроку Стокгольм вдався через нестачу місць у шведських пенітенціарних закладах. Перемовини між країнами тривали з весни. 

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон назвав угоду "історичною". 

Відправляти відбувати термін в Естонію будуть осіб, не молодших 18 років, засуджених у Швеції за скоєння злочину – як шведських громадян, так і іноземців. До цих осіб у в’язниці буде застосовуватися естонське законодавство, але з певними винятками.

Повідомляли, що Нідерланди також виявляють інтерес до оренди тюремних приміщень в Естонії.

Естонія входить до четвірки країн Євросоюзу з найнижчим рівнем злочинності й тому половина камер в естонських в'язницях порожня, тоді як у багатьох країнах ситуація протилежна. Наприклад, у Франції станом на початок травня заповненість в’язниць встановила новий рекорд.

В Естонії раніше порахували, що утримання іноземних ув'язнених у своїх в’язницях може принести країні 30 млн євро на рік.

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Швеція Естонія
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