У Франції заповненість в’язниць встановила рекорд

У Франції станом на початок травня заповненість в’язниць встановила новий рекорд, що суттєво перевищує передбачену у закладах кількість місць.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

За даними Мін’юсту, станом на 1 травня у французьких в’язницях перебували рекордні майже 83 700 осіб, тоді як передбачених місць у закладах – 62 570.

Заповненість в’язниць сягнула 133,7%, тоді як рік тому становила 125,3%.

Нагадаємо, у квітні у Франції сталася серія нападів на пенітенціарні заклади й автомобілі співробітників по всій території країни.

В уряді пов’язали це зі спротивом мереж наркоторговців.