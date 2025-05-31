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У Франції заповненість в’язниць встановила рекорд

Новини — Субота, 31 травня 2025, 15:13 — Марія Ємець

У Франції станом на початок травня заповненість в’язниць встановила новий рекорд, що суттєво перевищує передбачену у закладах кількість місць.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

За даними Мін’юсту, станом на 1 травня у французьких в’язницях перебували рекордні майже 83 700 осіб, тоді як передбачених місць у закладах – 62 570. 

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Заповненість в’язниць сягнула 133,7%, тоді як рік тому становила 125,3%. 

Нагадаємо, у квітні у Франції сталася серія нападів на пенітенціарні заклади й автомобілі співробітників по всій території країни.

В уряді пов’язали це зі спротивом мереж наркоторговців. 

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Франція кримінал
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