У Франції заповненість в’язниць встановила рекорд
Новини — Субота, 31 травня 2025, 15:13 —
У Франції станом на початок травня заповненість в’язниць встановила новий рекорд, що суттєво перевищує передбачену у закладах кількість місць.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
За даними Мін’юсту, станом на 1 травня у французьких в’язницях перебували рекордні майже 83 700 осіб, тоді як передбачених місць у закладах – 62 570.
Заповненість в’язниць сягнула 133,7%, тоді як рік тому становила 125,3%.
Нагадаємо, у квітні у Франції сталася серія нападів на пенітенціарні заклади й автомобілі співробітників по всій території країни.
В уряді пов’язали це зі спротивом мереж наркоторговців.
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