Швеция арендует в Эстонии 600 мест в тюрьмах

Швеция заключает соглашение с Эстонией об аренде 600 мест в тюрьме эстонского Тарту для своих осужденных – из-за нехватки мест в шведских тюрьмах.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

4 июня шведское правительство объявило о финализации соглашения с Эстонией об аренде 600 мест в тюрьме Тарту для отбывания наказания лицами, осужденными в Швеции.

К такому шагу Стокгольм прибегнул из-за нехватки мест в шведских пенитенциарных учреждениях. Переговоры между странами продолжались с весны.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал соглашение "историческим".

Отправлять отбывать срок в Эстонию будут лиц не моложе 18 лет, осужденных в Швеции за совершение преступления – как шведских граждан, так и иностранцев. К этим лицам в тюрьме будет применяться эстонское законодательство, но с некоторыми исключениями.

Сообщалось, что Нидерланды также проявляют интерес к аренде тюремных помещений в Эстонии.

Эстония входит в четверку стран Евросоюза с самым низким уровнем преступности, поэтому половина камер в эстонских тюрьмах пустует, в то время как во многих странах ситуация противоположная. Например, во Франции по состоянию на начало мая заполненность тюрем установила новый рекорд.