Німеччині знадобиться до 60 тисяч нових солдатів відповідно до нових вимог НАТО

Німецькому Бундесверу буде потрібно близько 50-60 тисяч додаткових військовослужбовців відповідно до нових вимог НАТО, щоб протистояти загрозі з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус, якого цитує Stern.

Водночас, як зазначив очільник німецького оборонного відомства, наразі це лише приблизна оцінка.

"Ми припускаємо, але це лише приблизна оцінка, щоб було зрозуміло, нам потрібно приблизно на 50-60 тисяч солдатів більше в постійних збройних силах, ніж ми маємо сьогодні", – сказав Пісторіус.

НАТО хоче значно розширити свої військові можливості для стримування і оборони перед обличчям постійної загрози з боку Росії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв про необхідність мати "більше ресурсів, військ і можливостей, щоб бути готовими до будь-якої загрози і повністю реалізувати наші плани колективної оборони".

Нещодавно голова Асоціації Бундесверу Німеччини Андре Вюстнер висловив думку, що збільшення чисельності Бундесверу з нинішнього рівня близько 180 000 до 260 000 солдатів необхідне для того, щоб відповідати вимогам НАТО і протистояти загрозі з боку Росії.

Раніше ЗМІ повідомили, що Німеччині потрібно буде передати в підпорядкування НАТО ще сім бригад, або близько 40 тисяч військовослужбовців, у межах нових планів оборони Альянсу, які будуть затверджені найближчим часом.