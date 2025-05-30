У Німеччині закликали збільшити чисельність Бундесверу до 260 тисяч солдатів

Голова Асоціації Бундесверу Німеччини Андре Вюстнер вважає, що збільшення чисельності Бундесверу з нинішнього рівня близько 180 000 до 260 000 солдатів необхідне для того, щоб відповідати вимогам НАТО і протистояти загрозі з боку Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

З метою збільшення чисельності німецького війська як запобіжний захід до нового закону про військову службу слід включити обов'язковий елемент.

"Чисельність Бундесверу однозначно має бути більшою, ніж 203 300 солдатів, які до пандемії були визначені як цільовий показник на 2025 рік", – сказав Вонстер.

"Майбутній розмір цілі залежить від розробки цілей сил і засобів НАТО і спроможності Німеччини нести цей тягар. Але я припускаю, що залежно від того, що буде вирішено на саміті НАТО, нам знадобиться від 40 000 до 60 000 додаткових солдатів. Це означає, що активні сили повинні будуть поступово зростати до 260 000 солдатів", – зазначив він.

За його словами, з них має бути сформований боєздатний резерв, щоб досягти цільової чисельності в 460 000 солдатів.

Раніше ЗМІ повідомили, що Німеччині потрібно буде передати в підпорядкування НАТО ще сім бригад, або близько 40 тисяч військовослужбовців, у межах нових планів оборони Альянсу, які будуть затверджені найближчим часом.

Збільшення чисельності німецьких військових, які будуть підпорядковуватись Альянсу, є непростим завданням, якщо врахувати, що Бундесвер ще не досяг власної мети у 203 тисячі військовослужбовців.

Тим часом днями генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр доручив до 2029 року повністю забезпечити німецькі збройні сили необхідним озброєнням та обладнанням.