Reuters: НАТО попросить у Німеччини ще 40 тисяч військових для оборони союзників

Німеччині потрібно буде передати в підпорядкування НАТО ще сім бригад, або близько 40 тисяч військовослужбовців, у межах нових планів оборони Альянсу, які будуть затверджені найближчим часом.

Таке дізналось агентство Reuters від трьох проінформованих джерел, повідомляє "Європейська правда".

Наразі НАТО переглядає свої цілі щодо озброєння та чисельності військ, які мають надати держави-члени, реагуючи на зростання загрози з боку Росії.

Нові цільові показники, як очікується, будуть погоджені міністрами оборони країн Альянсу на зустрічі наступного тижня.

Хоча деталі цих показників є суворо засекреченими, співрозмовники Reuters вказують, що в Німеччини попросять надати ще сім бригад, або близько 40 тисяч військовослужбовців, для оборони Альянсу.

Загалом же мета щодо загальної кількості бригад, які союзники по НАТО повинні будуть надати в майбутньому, буде збільшена з близько 80 зараз до 120-130, сказало агентству одне з джерел.

Нині Німеччина надала в підпорядкування НАТО вісім бригад, ще одна – в Литві – буде готова до 2027 року.

Збільшення чисельності німецьких військових, які будуть підпорядковуватись Альянсу, є непростим завданням, якщо врахувати, що Бундесвер ще не досяг власної мети у 203 тисячі військовослужбовців.

Тим часом днями генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр доручив до 2029 року повністю забезпечити німецькі збройні сили необхідним озброєнням та обладнанням.