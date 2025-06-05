Германии понадобится до 60 тысяч новых солдат в соответствии с новыми требованиями НАТО

Немецкому Бундесверу потребуется около 50-60 тысяч дополнительных военнослужащих в соответствии с новыми требованиями НАТО, чтобы противостоять угрозе со стороны России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил немецкий министр обороны Борис Писториус, которого цитирует Stern.

В то же время, как отметил глава немецкого оборонного ведомства, пока это лишь приблизительная оценка.

"Мы предполагаем, но это лишь приблизительная оценка, чтобы было понятно, нам нужно примерно на 50-60 тысяч солдат больше в постоянных вооруженных силах, чем мы имеем сегодня", – сказал Писториус.

НАТО хочет значительно расширить свои военные возможности для сдерживания и обороны перед лицом постоянной угрозы со стороны России.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял о необходимости иметь "больше ресурсов, войск и возможностей, чтобы быть готовыми к любой угрозе и полностью реализовать наши планы коллективной обороны".

Недавно председатель Ассоциации Бундесвера Германии Андре Вюстнер высказал мнение, что увеличение численности Бундесвера с нынешнего уровня около 180 000 до 260 000 солдат необходимо для того, чтобы соответствовать требованиям НАТО и противостоять угрозе со стороны России.

Ранее СМИ сообщили, что Германии нужно будет передать в подчинение НАТО еще семь бригад, или около 40 тысяч военнослужащих, в рамках новых планов обороны Альянса, которые будут утверждены в ближайшее время.