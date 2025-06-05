У Кремлі натякнули, що розчаровані реакцією США на операцію "Павутина"

Речник Кремля Дмитрій Пєсков сказав, що Росія розраховувала на "жорсткий осуд" операції СБУ зі знищення десятків літаків стратегічної авіації РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить російське "Интерфакс".

Пєскову поставили запитання про те, чи вважають у Кремлі достатньою реакцією слова президента США Дональда Трампа про те, що він не знав про заплановану українську спецоперацію.

"Якщо казати в цілому про міжнародну оцінку, то, звісно, хотіли б чути щонайменш жорсткий осуд цього терористичного акту", – сказав речник Кремля.

Перед цим американські ЗМІ дізналися, що президент США Дональд Трамп нібито в захваті від української операції "Павутина", але стурбований тим, що Росія може зробити у відповідь.

Напередодні Трамп заявив про телефонну розмову з Владіміром Путіним, в ході якої господар Кремля "дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".

Як повідомлялось, в НАТО вважають дуже успішною спецоперацію "Павутина", внаслідок якої були уражені десятки одиниць російської авіації.