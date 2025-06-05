В Кремле намекнули, что разочарованы реакцией США на операцию "Паутина"

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия рассчитывала на "жесткое осуждение" операции СБУ по уничтожению десятков самолетов стратегической авиации РФ.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит российское "Интерфакс".

Пескову задали вопрос о том, считают ли в Кремле достаточной реакцией слова президента США Дональда Трампа о том, что он не знал о запланированной украинской спецоперации.

"Если говорить в целом о международной оценке, то, конечно, хотели бы слышать по меньшей мере жесткое осуждение этого террористического акта", – сказал представитель Кремля.

Перед этим американские СМИ узнали, что президент США Дональд Трамп якобы в восторге от украинской операции "Паутина", но обеспокоен тем, что Россия может сделать в ответ.

Накануне Трамп заявил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, в ходе которого хозяин Кремля "очень решительно заявил, что будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы".

Как сообщалось, в НАТО считают очень успешной спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены десятки единиц российской авиации.